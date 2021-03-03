Москва, , 16:47 — REGNUM Дождь, мокрый снег и порывистый сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие двое суток, сообщает 3 марта департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

С вечера 3 марта в Москве будут наблюдаться ветер порывами до 12 метров в секунду, мокрый снег и гололед.

«По данным синоптиков, в Москве 3−5 марта ожидается ветер порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица», — говорится в сообщении департамента.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и проявить максимальную осторожность и аккуратность при вождении.

Кроме того, департамент не рекомендует парковать автомобили под деревьями.

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