Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону двое мужчин ограбили офис микрозаймов, расположенный на проспекте Ленина. Инцидент произошёл в полдень 3 марта.

Злоумышленники в масках, одетые в чёрную одежду, под угрозой расправы ограбили микрофинансовую организацию. Добычей преступников стали около 130 тыс. рублей.

В настоящее время в Ворошиловском районе объявлен план «Квадрат».

ИА REGNUM напоминает, что ровно годом ранее, 3 марта 2020 года, злоумышленники ограбили средь бела дня офис микрозаймов на улице Малиновского. Двое мужчин похитили 90 тыс. рублей.