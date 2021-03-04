Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Японский миллиардер Юсака Маэдзава приглашает всех желающих пройти конкурс на участие в туристическом полете на Луну, который будет оплачен самим Маэдзавой. Об этом 3 марта предприниматель рассказал в своем Твиттере.

Маэдзава договорился с Илоном Маском, основателем компании SpaceX, о том, чтобы в 2023 году совершить полет на Луну.

«Я набираю команду для полета на Луну. Команда будут состоять из 10−12 человек, со своей стороны я приглашаю восьмерых», — написал предприниматель.

Заявления можно заполнить на сайте dearmoon. earth до 14 марта.

Напомним, что Маэдзава, 45-летний миллиардер, создал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. Его состояние оценивается в $2 млрд.