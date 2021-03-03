Подгорица, , 16:44 — REGNUM Специальный представитель Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины и по другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирослав Лайчак 4 марта прибывает с двухдневным визитом в Черногорию. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 3 марта.

Лайчак в первую неделю марта собирается посетить ещё несколько стран Западных Балкан.

Его первый визит будет совершён в Косово с 1 по 3 марта. Затем он продолжит свою поездку в Сербию, где пробудет с 3 по 4 марта, и в рамках своего регионального мандата посетит Черногорию 4−5 марта.

Лайчак планирует встретиться с политическими лидерами всех трех стран-партнёром на Западных Балканах, а также с представителями ЕС на местах.