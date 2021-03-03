Грозный, , 16:41 — REGNUM В столице Чечни назначен новый и. о. мэра. Им стал Хас-Магомед Кадыров. На заседании городской думы Грозного он был утвержден на должность врио мэра единогласно, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее его кандидатуру на пост градоначальника предложил глава республики Рамзан Кадыров.

Внеплановое заседание гордумы состоялось сегодня, 3 марта. На нем было принято решение о досрочном прекращении полномочий бывшего главы города Исы Хаджимурадова и назначении временного исполняющего обязанности мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Новый назначенец поблагодарил главу ЧР Рамзана Кадырова и депутатский корпус за оказанное доверие.

Кроме того, было принято решение о проведении конкурса на замещение должности мэра Грозного. Он состоится через 20 календарных дней. На нем и будет избран новый градоначальник.

Напомним, Хас-Магомед Кадыров в июле 2019 года был назначен мэром города Аргуна. В течение последующего вслед за этим назначением периода он успел поработать на посту секретаря Совета безопасности Чечни и руководителем администрации главы и правительства Чечни. Ряд СМИ называет его племянником Рамзана Кадырова, однако бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее пояснял, что родство между ними весьма далекое.