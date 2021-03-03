3 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Менее трёх месяцев остаётся до государственной итоговой аттестации в 11-х классах. В 2021 году выпускников ждут существенные изменения. О том, как пройдут экзамены, читайте в материале ИА REGNUM.

ИА REGNUM, , 17:09 — REGNUM Допуск к ЕГЭ

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде чем учащиеся 11-х классов будут допущены до государственной итоговой аттестации, они должны написать итоговое сочинение. Традиционно испытание было запланировано на декабрь, однако в 2020/2021 учебном году из-за пандемии коронавируса его перенесли на весну. Минпросвещения и Рособрнадзор планируют провести его 15 апреля. Дополнительные сроки для написания сочинения сдвинули на 5 мая и 19 мая 2021 года. Эти дни предусмотрены для выпускников, получивших «незачет» или пропустивших основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

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Время написания сочинения — 3 часа 55 минут. Необходимый объём — не менее 250 слов.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Темы 2021 года уже утверждены Федеральным институтом педагогических измерений:

Забвению не подлежит (подразумевает размышления о деятелях науки и культуры, о развитии общества и цивилизации в целом).

Я и другие (предполагает раскрытие тем, связанных с вопросами самоопределения человека в социуме).

Время перемен (включает темы о меняющемся и развивающемся мире, о причинах и следствиях данных изменений, а также о том, какой выбор может встать перед человеком, и каким образом он может повлиять на его судьбу).

Разговор с собой (подразумевает размышления о том, что значит «быть самим собой», о поиске смысла жизни и об опасности внутреннего душевного разлада).

Между прошлым и будущим (предполагает описание портрета нынешнего поколения, где речь идет о культурных запросах общества и о влиянии различных поколений на формирование будущего мира).

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Новые правила

В 2021 году Единый государственный экзамен базового уровня по математике решено отменить для выпускников. Это значит, что планирующим поступать в вузы требуется для получения аттестата успешно сдать экзамен только по русскому языку.

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Важное изменение 2021 года — теперь ЕГЭ выпускникам можно вовсе не сдавать. Однако лишь тем, кто не планирует поступать в вуз. Им для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо только успешно сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Они назначены на 25 и 28 мая соответственно.

Школьник на ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также уже опубликован проект расписания ГИА-11 в 2021 году. Предполагается, что 31 мая одиннадцатиклассники сдадут географию, литературу и химию. 3 и 4 июня проведут экзамен по русскому языку, а 7 июня — по математике профильного уровня. 11 июня планируется сдача истории и физики, а 15 июня — обществознания. ЕГЭ по биологии по расписанию должен пройти 18 июня, так же, как и по иностранным языкам, за исключением раздела «говорение». Его проведут 21 и 22 июня. 24 и 25 июня основной этап ЕГЭ завершится испытаниями по информатике и ИКТ (К-ЕГЭ).

Резервные дни для проведения ЕГЭ предусмотрены 28 и 29 июня, а также 2 июля.

Дополнительный период для проведения итоговой аттестации одиннадцатиклассников запланирован на период с 12 по 17 июля. Кроме того, дополнительные дни для сдачи государственных выпускных экзаменов по русскому языку и математике будут в сентябре. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, дополнительная неделя на экзамены в июле — на всякий случай: «Ещё не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне…».

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

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Если передумал

Напомним, что выпускники 11-х классов должны были выбрать форму и предметы и подать заявления об участии в экзаменах до 1 февраля 2021 года. Однако в конце февраля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», который предусматривает возможность изменить ранее выбранную форму экзаменов. Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, также смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов и изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Соответствующее заявление нужно будет подать в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

Добавим, что ранее в ФИПИ заявили о неизменности заданий ЕГЭ в 2021 году.

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