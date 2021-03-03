Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Прокурор попросил суд назначить обвиняемому в смертельном ДТП жителю Екатеринбурга Владимиру Васильеву наказание в виде 13 лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Авария с участием Васильева произошла в августе 2019 года. По версии следствия, подсудимый находился в состоянии опьянения и неправомерно воспользовался автомобилем своего приятеля. Васильев нарушал правила дорожного движения и столкнулся с автомобилями, стоявшими на перекрёстке. Погибло двое человек, ещё одному нанесён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), а также по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошла подмена анализов Васильева — оказалось, что вместо обвиняемого их сдал его отец.

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