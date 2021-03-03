Москва, , 16:38 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести персональную ответственность чиновников за качество питания в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания — обязать их самих пробовать то, что готовят для детей. В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам. Отказался пробовать — вся партия на «стоп», — предложил Жириновский.

Отравление может быть не только острым, но и вялотекущим, рассуждает парламентарий.

«Если ребята изо дня в день едят плохую еду, то у них портится желудок, а вслед за ним и весь организм отравляется», — добавил он.

Причинами распространения инфекции, вызвавшей отравление детей в Красноярске, стали многочисленные нарушения в цеху по переработке и упаковке овощей, сообщила пресс-служба управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.