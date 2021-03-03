Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Ростовский областной суд продлил арест бывшему руководителю филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу. Он останется в следственном изоляторе до конца мая 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Пятигорец был задержан в апреле 2019 года. Бывший банкир и экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области подозревается в мошенничестве.

По некоторым данным, подследственный причастен к хищению нескольких сотен миллионов рублей.

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