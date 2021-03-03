Москва, , 16:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса на должность заместителя председателя Следственного комитета России, сообщает 3 марта официальный сайт правовой информации.

Указ главы российского государства опубликован 3 марта на официальном сайте правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — указано в тексте документа о назначении.

Указ о назначении нового зампредседателя СК России вступает в силу со дня его подписания.

Александр Клаус с 2014 года работал на посту начальника управления СК РФ по Санкт-Петербургу и имеет звание почетного работника Следственного комитета при прокуратуре РФ.

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