Красногорск, , 16:38 — REGNUM Во время празднования Масленицы в Подмосковье будет открыто 30 тематических ярмарок. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, праздничные мероприятия будут проходить на городских площадках. При этом количество ярмарок может увеличиться до 40−45, в случае если от организаторов поступят новые заявки на их проведение. Предполагается, что жители региона смогут приобрести на этих площадках качественные подмосковные товары по доступным ценам — от сувениров и народных промыслов до продуктов питания с фермерских хозяйств.

«В Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник отметят в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется провести более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более одной тысячи торговых точек для реализации местной продукции», — заявил Воскресенский.

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