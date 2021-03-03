Киев, , 16:39 — REGNUM Темпы вакцинации против коронавируса на Украине пока «не очень быстрые», хотя вакцина в наличии есть, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге 3 марта.

По его словам, вакцинация на Украине пойдет в полном масштабе, когда люди увидят результат. Поэтому властям важно на своем примере показывать, что это безопасно.

«Я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно… Мы открыли электронную платформу, чтобы видеть реальную регистрацию людей, которые хотят прививаться несмотря на те приоритетные очереди, которые установило правительство. В первый день было около 40 тысяч человек», — отметил Зеленский.

Комментируя сделанную накануне ему прививку, глава страны отметил, что «стоит сейчас перед всеми живой и здоровый».

ИА REGNUM напоминает, что вакцинация на Украине официально стартовала 24 февраля, по состоянию на 3 марта прививки получили лишь 6,9 тыс. человек. Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield (препарат производства Индии по лицензии AstraZeneca).

2 марта депутат Рады от фракции «Европейская солидарность»Алексей Гончаренко заявил, что вакцинация всех жителей Украины от COVID-19 займет около 200 лет в случае сохранения существующих темпов распространения вакцин среди украинского населения.

Ранее в этот же день экс-президент Украины Петр Порошенкозаявил, что украинские врачи массово отказываются от получения прививок против коронавируса — «потому что говно привезли, и на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности».