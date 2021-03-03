Москва, , 16:33 — REGNUM По мере стабилизации экономической ситуации в РФ потребность в реструктуризации кредитных задолженностей будет снижаться до среднестатистического уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя новость о том, что в РФ уменьшилось количество обращений в банки насчет реструктуризации кредита.

«Пик востребованности услуги по реструктуризации задолженности пришелся на вторую половину 2020 года. Сегодня можно наблюдать постепенное восстановление экономики, оптимистичные ожидания населения касательно экономического роста, увеличение активности предпринимательского сектора. В совокупности это приводит к стабилизации доходов и снижению потребности во взаимодействии с банками посредством реструктуризации, — сказал Твердохлеб. — По мере стабилизации экономической ситуации потребность в реструктуризации кредитных задолженностей будет снижаться до среднестатистического уровня, который связан с локальными факторами и частными ситуациями на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, то, что в РФ снизилось число заявок о реструктуризации кредита, может быть результатом более осторожной политики российских банков.

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