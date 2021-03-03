Берлин, , 16:33 — REGNUM В министерстве иностранных дел Германии 3 марта накануне предстоящих встреч с главами дипломатии Западных Балкан объявили, что объединенная Европа не заканчивается внешними границами ЕС и что стратегический суверенитет Европы немыслим без тесных связей с Западными Балканами. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в течение следующих двух недель проведёт переговоры с албанским министром иностранных дел Олтой Джачкой, министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Кроме того, государственный министр Германии Михаэль Рот встретится в первой половине 2021 года с министром иностранных дел Черногории Джорджем Радуловичем в Берлине.

«Пандемия остается серьезной проблемой для всех стран Европы. Против пандемии можно бороться только в долгосрочной перспективе с помощью тесного обмена, взаимной поддержки и общих решений. В начале пандемии 27 государств-членов Европейского союза собрали пакет на общую сумму €3,3 млрд для поддержки стран Западных Балкан», — сообщили в МИД Германии.

В октябре 2020 года Европейская комиссия представила экономический и инвестиционный план на сумму до девяти миллиардов евро, чтобы помочь региону справиться с экономическими последствиями пандемии, и, кроме того, на вакцины было выделено еще €70 млн.

«Германия также серьезно относится к перспективам вступления в ЕС всех стран Западных Балкан. Поэтому важно продолжать интенсивную работу на этом пути, основанном на реформах, и содействовать этому. С 2014 года для этого существует важный дополнительный формат в форме Берлинского процесса сближения Западных Балкан и ЕС», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, «Берлинский процесс», инициированный Германией в 2014 году, предусматривает организацию регулярных встреч представителей стран Европейского союза и Западных Балкан. Главной задачей проекта является стимулирование регионального сотрудничества и экономического развития государств региона.