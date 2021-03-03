Таллин, , 16:26 — REGNUM В Эстонии после прививки от коронавируса умер 31-летний работник Спасательного департамента, сообщила 3 марта на пресс-конференции руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майя Уускюла.

По ее словам, мужчина скончался через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти», — рассказала Майя Уускюла.

При этом глава бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии заявила, что прямая связь смерти 31-летнего мужчины с вакцинацией пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Эстонии заявили о 71 случае нежелательных побочных эффектов у прошедших вакцинацию от коронавируса.

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