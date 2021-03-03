Киев, , 16:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по теме Крыманужны более действенные международные шаги.

Об этом он заявил 3 марта в Киеве на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня и Брюссель здесь может сделать свой «мощный вклад».

«Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность «Крымской платформы»», — конкретизировал президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в августе этого года в Киеве должен состояться учредительный саммит нового проекта Украины «Крымская платформа». В Киеве заявляют, что это новый консультативный и координационный формат, инициированный с целью повышения эффективности международного реагирования на ситуацию с Крымом.

В конце февраля президент Владимир Зеленский своим указом образовал организационный комитет по подготовке и проведению саммита во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и поручил Совнацбезу страны готовить проект стратегии «деоккупации и реинтеграции Крыма».

1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что международному сообществу в целом и США в частности надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и «факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации».