Красногорск, , 16:22 — REGNUM За первые два месяца 2021 года на территории Подмосковья было организовано свыше 40 площадок под хранение снега. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Работа по созданию снежных куч и ледников велась на территории лесопожарных станций и лесничеств региона. На данный момент в Подмосковье создано 35 снежных куч и устроено 8 ледников.

«Устойчивый и обильный снежный покров позволил создать снежные хранилища, необходимые для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения лесовосстановления этой весной», — рассказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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