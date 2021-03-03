Ставрополь, , 16:21 — REGNUM Северо-Кавказский федеральный округ в ближайшие двое суток окажется в зоне циклонов, которые вновь принесут в большинство субъектов округа снегопады. Новым испытаниям из-за больших объемов осадков в виде снега и мокрого снега уже 3 марта подверглись Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. В этих субъектах снегопады сопровождаются сильным ветром. Его порывы составляет от 22 до 28 м/с.

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Такой же прогноз на 3−4 марта метеорологи сделали для Чечни и Ингушетии, с той лишь разницей, что здесь ветер будет потише — до 20 м/с. А на следующий день — 4 марта — с большой долей вероятности снегом засыплет Северную Осетию и Дагестан.

В этих субъектах также прогнозируются гололед и ветер до 20м/с. При этом в горных районах высока угроза схода лавин. В связи с непогодой в субъектах СКФО объявлено экстренное предупреждение из-за снега и мокрого снега.

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