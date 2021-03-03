Москва, , 16:20 — REGNUM Новые санкции США, направленные против России не нанесут ей большого ущерба, так как масштабы экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона постоянно убывают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя информацию о том, что экспортно-импортному банку США будет запрещено выделять РФ кредиты.

«Финансовые последствия санкций всегда обоюдны. Функциональная роль экспортно-импортного банка США — финансовая поддержка внешней торговли для снижения суверенного внешнеторгового дефицита через поддержку американских участников внешнеэкономической деятельности. Так что ограничения деятельности Эксимбанка бумерангом могут сказаться и на американской экономике, — сказала Воронкова. — Но в случае с Россией финансовые последствия едва ли будут ощутимыми из-за незначительных масштабов кредитования, которое до 2014 года осуществлял Эксимбанк США, предоставляя займы нескольким российским компаниям под импортные поставки техники из США».

Как пояснила Воронкова, в совокупности объемы финансирования российской экономики по схеме экспортно-импортного банка сопоставимы, например, с обсуждаемыми в настоящее время размерами будущего финансирования экономического сотрудничества США с Индонезией.

«Тем более что внешнеторговый товарооборот между США и Россией постепенно снижается — по итогам 2020 года снижение составило почти 10%», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый запрет финансирования российской экономики со стороны США в первую очередь следует рассматривать через призму конкурентной борьбы.

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