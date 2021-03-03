Волгоград, , 16:42 — REGNUM 13-летняя школьница обратилась за помощью к инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних в Волгограде. Девочка рассказала о побоях, которые ей причинила мать, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По словам школьницы, мать в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз избила её. Врачи зафиксировали у несовершеннолетней ушибы головы и укушенную рану пальца на руке. Полицейские проверили семью, подозреваемая созналась, что ударила ребёнка без причины.

«Семья с 2020 года состоит на учёте из-за того, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и нередко наносит телесные повреждения своей старшей дочери. Подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако на путь исправления не встала», — отметили в полиции.

В отношении 40-летней матери двоих несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.