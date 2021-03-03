Москва, , 16:15 — REGNUM Новый запрет финансирования российской экономики со стороны США в первую очередь следует рассматривать через призму конкурентной борьбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что США вводят против РФ санкции, которые в числе прочего направлены на ограничение военно-технического сотрудничества с РФ.

«Новый запрет финансирования российской экономики со стороны США в первую очередь следует рассматривать через призму конкурентной борьбы. Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке вооружений и расширяет свое военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами. Санкционное давление США на Россию в этой сфере представляется недобросовестной конкуренцией для усиления собственной геополитической роли», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что природа антироссийских санкций, которые вводят США и их союзники, двойственная, как и реакция на них представителей высшего российского чиновничества.

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