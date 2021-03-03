Кострома, 3 марта, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В отношении начальника управления благоустройства и дорожной деятельности городской администрации Евгения Колобова и директора МУП «Дорожное хозяйство» Александра Кудрявцева возбудили дела об административных правонарушениях из-за плохой уборки снега в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Костромы.

Наталья Диева Тротуар в Костроме

С жалобой в прокуратуру обратились представители Общероссийского народного фронта. Они указали, что в январе костромичи начали массово жаловаться на наледь и «неубранные снежные завалы» на тротуарах. В феврале повторная прогулка по улицам показала очевидное — тротуары и улицы Костромы по-прежнему плохо убираются от снега. Горожане продолжают падать на скользких тропинках, страдать от пробок, возникших по причине плохой обработки дорог и перебираться через кучи снега.

Отметим, что подобные административные дела в Костроме возбуждаются каждый год. Однако к положительным подвижкам это не приводит. В битве со снегом администрации Костромы не хватает спецтехники. В распоряжении двух муниципальных учреждений, отвечающих за уборку города (МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» за содержание тротуаров и общественных пространств) имеется всего 83 единицы техники и 126 рабочих. Для того, чтобы содержать город в безупречной чистоте, Костроме необходимо в два раза больше техники и работников.