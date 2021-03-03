Новосибирск, , 16:11 — REGNUM Новым руководителем балетной труппы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) стал народный артист России, легенда мирового балета Фарух Рузиматов. Об этом ИА REGNUM сообщили в театре.

Напомним, что ранее НОВАТ расторг контракт с известной в Грузии прима-балериной, руководителем балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета Нино Ананиашвили. Она должна была возглавить балетную труппу театра. Причина — преждевременное появление информации о назначении в СМИ.

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Сегодня, 3 марта художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман представил труппе нового руководителя балета.

«Представлять Фаруха Рузиматова не нужно — его известность распространяется далеко за пределы балетного мира. Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией, — отметил художественный руководитель театра Владимир Кехман. — Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждёт интересная и плодотворная творческая деятельность».

Отметим, что в 2016 году на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Корсар» в редакции Фаруха Рузиматова.