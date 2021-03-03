Любляна, , 16:43 — REGNUM После выявления британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Словении 3 марта были зафиксированы первые случаи заражения нигерийским штаммом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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До сих пор было обнаружено семь случаев заражения новым штаммом коронавируса в Словении. Имеющиеся на данный момент данные показывают, что нигерийская мутация вряд ли вызовет более тяжелую форму коронавируса.

Южноафриканский штамм впервые был подтвержден в Словении 9 февраля у 54-летнего мужчины.

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил на пресс-конференции 3 марта, что за последнюю неделю было выявлено 62 случая заражения британским штаммом коронавируса, добавив, что он ничего не знает о присутствии нигерийского штамма в стране.

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