Москва, , 16:19 — REGNUM Попытки сделать из борьбы с коррупцией шоу опасно негативными последствиями. Об этом 3 марта сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не надо из борьбы с коррупцией делать шоу. Когда деньги Захарченко (Дмитрия — прим. ИА REGNUM) показали, люди смотрели и думали о, полковник, это же сколько генералы воруют?» — заявил Кабанов.

Именно по этой причине новости о коррупционных преступлениях следует подавать без излишнего смака, считает общественный деятель.

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