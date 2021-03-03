Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Петербургский парламент одобрил инициативу Смольного о запрете льготникам приобретать сразу несколько льготных проездных билетов по разным основаниям — например, как пенсионерам и как инвалидам. Законопроект приняли в первом чтении 3 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

0 Пассажиры в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков объяснил беспокойство своего начальника. Оказалось, что льготники иногда передают проездные своим «знакомым и родственникам», не имеющим права на льготный проезд, и если в 2019 году таковых набралось 110 человек, то в 2020 году уже 1700 человек. Выписали же 4 тыс. «лишних» проездных билетов за год таким лицам, считают в Смольном.

Если в метро замечают подозрительного «льготника», ему предлагают пройти на пункт контроля, пояснил Шестериков. «Ни одно из этих лиц на пункт контроля не пришло!» — рассказал он о поведении «зайцев».

Смольный предлагает запустить автоматизированную систему, которая бы фиксировала обращение настоящего льготника, и выдавать по одному проездному в руки. Он утверждает, что такое нововведение ничего не будет стоить казне. Никаких принудительных изъятий проездных билетов не планируется, подчеркнул Шестериков.

Ситуация возмутила оппозиционных депутатов ЗакСа, которые обвинили чиновников в мелочности. Лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев в связи с происходящим вспомнил выступление прославленного юриста Федора Плевако.

«Путин недавно вспоминал: печенеги терзали Россию, половцы, Наполеон пришел… А теперь старушка украла чайник ценой в 30 копеек ‑ и точно хана нашей стране. Вот о чем этот законопроект. Четыре тысячи человек получили по два каких-то льготных проездных. Неизвестно, давали они кому-то проездные, не давали, сколько раз их знакомые ездили по этим проездным, продавали они их? Никто не знает этого. Общую сумму посчитали за год — 8 миллионов рублей. Причем это косвенный ущерб, а не прямой. Получается, наверное, несколько сотен тысяч, может быть, прямого ущерба наносят эти вещи нашему городу. А в то же время у нас с невероятной скоростью увеличивается стоимость проезда», — заявил «эсер».

Он напомнил и о грядущей транспортной реформе, которая избавит от коммерческих маршрутов, удобных для жителей, что вызовет их недовольство будущим летом.

«Вы людей на миллиарды обираете, опускаете, а копейки в их карманах пытаетесь сосчитать, у самых неблагополучных слоев населения. Просто безобразие. И этим занимаются комитеты, вице-губернаторы и губернатор. Не тем занимаетесь. Вот от этого Россия может погибнуть, а не от того, что кто-то воспользовался проездным билетом своей тети или бабушки», — считает Ковалев.

Его поддержала лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она уверена, что будут ущемляться права льготников, так как по сути право на проезд в наземном транспорте или покупку единого билета юридически не связаны между собой. К тому же, она не верит в возможности упомянутой электронной системы.

«Она не может электронную очередь поддержать, не может вообще электронно посчитать и оптимизировать маршруты транспорта, и так далее, и тому подобное. Системы будут сбоить, будут нарушения», — сказала депутат.

Она призвала включить логику и подумать, почему, раз в 2019 году таких покупателей двойных билетов набралось всего 110 человек, то в 2020 году их стало в 15 раз больше.

«Вы подумайте, почему они это делали в 2020 году, ну выясните вы причину! Потому что были приостановлены проездные для тех, кто старше 65 лет. Поэтому они искали другие основания для льготного проезда. Только потому, что по одному основанию льготные проездные были приостановлены. Ну разум-то надо включать немножко. Овчинка выделки не стоит, я согласна с Ковалевым. Не надо песен, что такой контроль не будет требовать дополнительные финансовые средства от электронной системы», — добавила Дмитриева.