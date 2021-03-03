Новосибирск, , 16:03 — REGNUM Новосибирцы сегодня, 3 марта, активно обсуждают тему нападения бродячих собак на людей. Так, подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась на стаю собак на улице Дениса Давыдова.

«Крик души. Каждый день наблюдаю такую картину из окна: бродячие собаки целыми стаями осаждают детскую площадку и близлежащие придомовые территории по адресу: Дениса Давыдова, 1/1. Двор проходной, утром дети идут в школу, взрослые — на работу. Страшно! Неужели надо ждать, пока эти собаки кого-то сожрут? Или всё же как-то можно решить эту проблему? Пожалуйста подскажите, что делать в этой ситуации», — интересуется Оксана.

Под постом тут же набралось более 150 комментариев.

«Я вот не понимаю одного: они чем-то мешают вам? Про агрессию собак ничего не сказано, а со слов рассказчицы, я понял только, что ей страшно», — отметил Никита О.

В то же время Игорь С. предположил, что «их всех недавно выгнали хозяева, и они собрались в дружный коллектив и ходят в ожидании чипирования и стерилизации».

«Не каждая бродячая собака будет кидаться, да и просто так явно не нападёт. Страшнее люди, вот их, да, стоит бояться, а не собак», — считает Дарина С.

«Муж просто стоял во дворе, ждал такси. Он даже не двигался в этот момент. Просто стоял. А пёс шёл себе мимо и вдруг кинулся. Причём молча, даже не лаял. Страшно было очень! Итог — разорванная кожаная сумка, разорванная куртка и синяки на руке (хорошо, не прокусил!). Таксист спас (он подъезжал в этот момент) — начал сигналить и ехать на пса. Тот удрал. А мы с мужем — ярые защитники собак (и у нас собаки были) — резко пересмотрели свои взгляды», — поделилась своей историей Наталья А.

«Бродячие собаки не просто так оказываются на улице, а как раз по вине людей», — считает одна из подписчиц.

Отметим, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в кузбасском селе Суслово Мариинского района собаки покусали десятилетнюю девочку.

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