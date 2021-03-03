Джакарта, 3 марта 2021, 16:02 — REGNUM В парламенте Индонезии раскритиковали отсутствие надзора за гражданами, въезжающими и покидающими страну, сообщает CNN Indonesia.
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Член парламента Индонезии Салех Даулай отметил, что проникновение нового штамма коронавируса из Великобритании в Индонезию произошло из-за того, что въезд в Индонезию слишком свободный.
«Въезд из-за границы слишком свободный. Конечно, необходимо это ужесточить, особенно проводить проверки», — заявил политик.
По его словам, любой, кто въезжает на территорию Индонезии, не должен быть носителем коронавируса.
Политик также призвал усилить надзор за рабочими-мигрантами в аэропортах. Он попросил офицеров не стесняться помещать в карантин всех, у которых проявляются симптомы коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса.
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