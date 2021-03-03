Киев, , 16:09 — REGNUM В украинском медиапространстве вскоре может появиться еще один телеканал, который объединит журналистов уже с четырех закрытых президентом Зеленским оппозиционных СМИ.

Об этом сегодня, 3 марта, заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий подчеркнул, что точку в истории с лишением лицензии трех вещателей вследствие санкций в отношении депутата от ОПЗЖ Тараса Козака поставит Европейский суд по правам человека, а вот ситуация с «Первым независимым», закрытым властями в конце февраля, качественно отличается.

«Как можно письмом СБУ закрыть телеканал, отключить его от трансляции… Это будет очень серьезный разговор, причем везде: в Киеве, в Вене, в ОБСЕ, в Нью-Йорке, в ООН… Мы везде будем об этом говорить. В Брюсселе будем на эту тему говорить. На прошлой неделе была парламентская ассамблея ОБСЕ, я имел возможность задать вопрос председателю ОБСЕ госпоже Анн Линде и генсеку ОБСЕ госпоже Хельге Шмидт, и обе отреагировали», — сказал Шуфрич.

По его словам в ОБСЕ держат на контроле и вопрос с закрытием «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Там был вопрос по Донецку и вопрос по СМИ. По трем каналам сказали, что вопрос им известен, и он у них на карандаше. Второй вопрос по Донецку, сказали, что нужна воля по реализации Минских соглашений. Не сказали, чья воля — но понятно, что не наша с вами», — отметил народный депутат Украины.

По его словам, за свои незаконные действия и закрытие четырех телеканалов действующая украинская власть будет нести ответственность в рамках правового поля.

«В вопросах по трем каналам у нас одна тактика — исключительно адвокатская правовая защита. В вопросе «Первого независимого» они очень сильно наступили на грабли. За «Первый независимый» они ответят по полной, как и за все четыре телеканала», — заявил политик.

Также он намекнул, что владеет информацией насчет того, что в украинском медиа-пространстве скоро может появиться еще один телеканал.

«У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели, они и его будут закрывать? И каким способом?» — задался вопросом Шуфрич.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта Верховный суд Украины после нескольких отказовоткрыл производство по делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о применении санкций против оппозиционных телеканалов.

Решение о санкциях против трех телеканалов, принадлежащих Козаку, власти Украины утвердили 2 февраля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Телеканал «Первый независимый» вышел в эфир вечером 26 февраля, однако буквально через час был отключен якобы по требованию СБУ. В Совнацбезе Украины при этом цинично заявили, что закрытие нового телеканала является «Божьей карой».