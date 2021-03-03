Киев, , 16:10 — REGNUM Между Украиной и США нет напряжённых отношений. Об этом 3 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Отвечая на вопрос журналиста об отсутствии контакта с новым президентом США Джозефом Байденом, Зеленский рассказал, что власти Украины и США всё же контактировали друг с другом.

«Контакт с администрацией президента Байдена был», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разговаривал с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Напряжения в связи с этим разговором никто никакого не испытывает,… наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнёра», — добавил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский сказал, что рассчитывает на признание Европейским союзом концепции «российской агрессии» в Донбассе, а также верит в невозможность нормализации отношений между Россией и ЕС.

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