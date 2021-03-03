Ташкент, , 16:02 — REGNUM Заместитель министра финансов Узбекистана Абдимухтор Эргашев освобожден от занимаемой должности, сообщает 3 марта агентство Kun.uz.

Государственный служащий занимал пост замминистра с сентября 2019 года. Он отвечал за агропромышленный комплекс, охрану окружающей среды, борьбу с теневой экономикой и информационные технологии. Эргашев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, в ноябре 2020 года генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев направил запрос заместителю председателя правительства республики Джамшиду Кучкарову о проверке законности выделения средств из фонда поддержки сельского хозяйства.

Прокуратура планировала проверить нарушения при финансировании затрат на выращивание зерна. Кроме того, планировалось проверить связь должностных лиц минфина с нарушениями.