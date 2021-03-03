Уфа, 3 марта 2021, 16:22 — REGNUM Для решения проблемы дольщиков в Башкирии руководству региона необходимо около шести млрд рублей. Об этом 3 марта сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров на совещании в правительстве республики по обеспечению правопорядка в регионе.
Если застройщики получили деньги от дольщиков и их потратили на сторонние нужды, значит они злоупотребили доверием, а значит совершили мошенничество: нужно здесь чётко расставить точки, отметил он.
В связи с этим он поручил подготовить информационное письмо на имя председателя Верховного суда Башкирии.
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