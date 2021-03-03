Уфа, , 16:22 — REGNUM Для решения проблемы дольщиков в Башкирии руководству региона необходимо около шести млрд рублей. Об этом 3 марта сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров на совещании в правительстве республики по обеспечению правопорядка в регионе.

«Однако фонд ДОМ. РФ ставит условия: если у вас нет уголовных дел с жёстким преследованием недобросовестных застройщиков, которые создали эту проблему, то для вас эта проблема незначительная и деньги вы не получите», — передает слова Назарова пресс-служба республиканского правительства.

Если застройщики получили деньги от дольщиков и их потратили на сторонние нужды, значит они злоупотребили доверием, а значит совершили мошенничество: нужно здесь чётко расставить точки, отметил он.

«Могу сказать, что многие преступления в сфере строительства стали возможны благодаря поддержке в государственных и муниципальных органах», — передает слова главы Башкирии Радия Хабиров пресс-служба ведомства.

В связи с этим он поручил подготовить информационное письмо на имя председателя Верховного суда Башкирии.

«Мы должны донести до института судей своё беспокойство», — подчеркнул глава региона.

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