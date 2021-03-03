Чебоксары, , 16:01 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Незваные гости убедили его в необходимости замены газового оборудования, взяв не только завышенную плату, но и оказав некачественные услуги: выявлена утечка газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в январе 2021 года в квартиру 95-летнего ветерана под предлогом проверки газового оборудования вошли мужчины, действующие от имени работников газовой службы, и убедили в необходимости замены газового крана и шланга. По данным надзорного ведомства, за свою работу мужчины получили от ветерана «явно завышенную сумму».

«При проверке выявлен факт утечки газа на месте установленного оборудования», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны вернули деньги и установили качественное газовое оборудование.

На основании материалов проверки заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители не исключают, что жертвами злоумышленников могли стать и другие жители Чебоксар.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В прокуратуре настаивают на уголовном деле, так как ветерану оказаны услуги, которые могли оказать «влияние на его жизнь» и привести к «возникновению аварийной ситуации и чрезвычайным последствиям» для других жителей дома.

Отметим, что скопление газа может привести не только к отравлению, но и к пожару, в худшем случае — к взрыву.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Чувашии произошёл рост несчастных случаев по использованию газа в быту. Всего зарегистрировано 32 происшествия, в которых пострадали 76 человек, умерли 13 жителей. В том числе, по данным газовиков, «предпоследний случай» произошёл в Чебоксарах, где скончалась молодая пара, арендовавшая квартиру в хрущёвке.

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