Москва, , 15:59 — REGNUM Блогер Андрей Пыж, которому предъявлено обвинение в незаконном получении доступа к государственной тайне, останется под арестом ещё на три месяца. Такое решение 3 марта принял Мещанский суд Москвы.

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«Постановлением Мещанского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пыжа на срок до 5 июня», — заявила в беседе с ТАСС представитель суда.

Если вина блогера будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, блогер Андрей Пыж был задержан в Москве в августе 2020 года. Ему инкриминируют совершение преступления по 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Предположительно, уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.