Москва, 3 марта 2021, 15:59 — REGNUM Блогер Андрей Пыж, которому предъявлено обвинение в незаконном получении доступа к государственной тайне, останется под арестом ещё на три месяца. Такое решение 3 марта принял Мещанский суд Москвы.
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Если вина блогера будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Как сообщало ИА REGNUM, блогер Андрей Пыж был задержан в Москве в августе 2020 года. Ему инкриминируют совершение преступления по 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).
Предположительно, уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.