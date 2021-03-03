Москва, , 15:57 — REGNUM То, что в РФ снизилось количество обращений о реструктуризации кредита, может быть следствием более взвешенной и осторожной кредитной политики российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Снижение числа обращений граждан за реструктуризацией кредитов может быть вызвано несколькими факторами. С одной стороны, это может свидетельствовать об улучшении финансового положения заемщиков в связи с наметившейся стабилизацией в российской экономике, — сказал Марков. — С другой стороны, это может быть следствием более взвешенной и осторожной кредитной политики, которую банки начали проводить в 2020 году в связи с пандемией коронавируса».

При этом, как пояснил Марков, значительная доля кредитов была реструктурирована в 2020 году в рамках льготных программ, предложенных правительством РФ для поддержки граждан и бизнеса.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ на четверть снизилось количество обращений в банки по поводу реструктуризации кредитов.