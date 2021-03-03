Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Вчера, 2 марта, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел свою первую длительную двустороннюю встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Швеции.

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Встреча проводилась в формате видеоконференции и касалась нескольких важных вопросов для Швеции и ЕС. В центре внимания двух политиков была борьба с пандемией и вакцинация от COVID-19.

«Это была хорошая встреча с Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой мы успели обсудить некоторые из многих важных вопросов, актуальных для ЕС, не в последнюю очередь вакцину и контроль над пандемией. Прискорбно, что поставки вакцины не идут согласно запланированному порядку. В то же время я убежден, что мы лучше подготовились благодаря тому, что мы сотрудничали в рамках ЕС и закупали вакцины совместно», — заявил премьер-министр Лёвен после встречи.

Премьер-министр Швеции также подчеркнул, что в ходе встречи он еще раз убедился в правильности отстаивания Швецией своей уникальной системой формирования заработных плат, в то время как в ЕС вводится минимальный размер оплаты труда.

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