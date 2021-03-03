Саранск, , 15:56 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил о старте кадрового конкурса «Моя Мордовия». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Мы запускаем республиканский кадровый проект по поиску руководителей для органов власти Мордовии. По всей стране подобные региональные кадровые проекты становятся центрами притяжения не просто профессионалов, а неравнодушных и активных людей. Это больше чем просто поиск профессиональных кадров. Формируется самосознание управленческого аппарата как единой команды, работающей на общую цель — развитие территории, повышение уровня жизни людей», — заявил руководитель республики.

Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков.

Необходимо создать благоприятные условия для достойной жизни каждого человека, для этого нужно создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру, наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему.

«Мы уверены, что для этого необходимо обновление управленческого аппарата, вовлечение в него тех достойных людей, которые раньше не могли пробить себе путь в систему управления или даже не помышляли об этом», — пояснил Здунов.

Проект включает четыре этапа, которые будут проходить и в очном, и в дистанционно формате.

Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются до 16 апреля на портале моя-мордовия.рф. В проект могут принять участие граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет, имеющие высшее образование уровня специалитета или магистратуры, и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсобрания республики 26 февраля Здунов объявил, что отправляет правительство региона в отставку. Несколько недель до этого новый руководитель разбирался с делами республики, вскрывая все новые и новые проблемные вопросы. Работа правительства была признана неудовлетворительной. Сейчас все министры работают до формирования нового правительства региона в статусе исполняющих обязанности.

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