Рязань, , 16:05 — REGNUM Извинения за обрушившуюся наледь принесли пострадавшему мужчине представители управляющей компании в Рязани. Коммунальщики готовы компенсировать вред здоровью, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе городской думы.

Кусок льда обрушился на мужчину с крыши дома № 4 по улице Керамзавод 26 февраля. Медики наложили пострадавшему наложить несколько десятков швов на лоб.

«Глава семьи чувствует себя уже лучше, идёт на поправку. Предложила свою помощь. Представители управляющей компании «Скопы» принесли Сергею Николаевичу и семье свои извинения за этот случай и готовы компенсировать причинённый вред здоровью», — рассказала навестившая пострадавшего заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы Елена Волкова.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в региональном СК начали доследственную проверку управляющей компании.

Читайте ранее в этом сюжете: На рязанца с крыши многоэтажного дома обрушилась наледь