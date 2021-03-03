Рязань, 3 марта 2021, 16:05 — REGNUM Извинения за обрушившуюся наледь принесли пострадавшему мужчине представители управляющей компании в Рязани. Коммунальщики готовы компенсировать вред здоровью, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе городской думы.
Кусок льда обрушился на мужчину с крыши дома № 4 по улице Керамзавод 26 февраля. Медики наложили пострадавшему наложить несколько десятков швов на лоб.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в региональном СК начали доследственную проверку управляющей компании.
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