Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» перенесли на осень 2021 года. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Мероприятие пройдёт в сентябре 2021 года. Ранее саммит намечали на конец мая 2021 года.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин изъявлял желание посетить мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном департаменте информационной политики усомнились в том, что президент прибудет на саммит. Об этом было сообщено местным журналистам.

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