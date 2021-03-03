Сеул, , 16:19 — REGNUM Представители Южной Кореи и Израиля провели онлайн-конференцию на тему вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По их словам, конференция состоялась 3 марта во второй половине дня.

В ходе встречи представители Израиля отметили, что вакцинацию населения удалось начать благодаря доверию общественности и эффективности вакцины Pfizer.

Профессор Университета имени Бен-Гуриона отметил, что 50% населения удалось вакцинировать в течение двух месяцев. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 5 млн человек, вторую дозу — 3,5 млн человек. Около 80% населения в возрасте от 50 лет и старше прошли вакцинацию.

Замминистра здравоохранения Израиля Йоав Киш также подчеркнул, что причина высокого уровня вакцинации кроется в доверии людей к правительству страны.

В мэрии Сеула сообщили о намерении применить модель вакцинации Израиля в столице Южной Кореи,

«Мы намерены продвигать программу вакцинации от COVID-19, основываясь на практических советах представителей Израиля», — отметили в мэрии.