Москва, , 15:52 — REGNUM Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина победила на чемпионате России в упражнении с обручем. Она показал результат в 27,900 балла.

Второй стала Лала Крамаренко, набравшая 27,450 балла. Замкнула тройку Дина Аверина с результатом 26,850 балла.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в Москве. Результаты выступлений станут одним из определяющих факторов при формировании состава сборной России на чемпионат Европы, который состоится 9−13 июня в Болгарии.