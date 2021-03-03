Киев, , 15:53 — REGNUM Европейский союз сбирается поддерживать Украину в вопросе получения ею вакцины от COVID-19. Об этом 3 марта сообщил Европейского совета Шарль Мишель в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Я принял участие в том, чтобы Украину приняли во внимание при производстве вакцины (от COVID-19)», — сказал он.

Кроме того, Мишель подчеркнул, что он заверил украинского лидера в том, что, помимо вопросов вакцинации от нового заболевания, ЕС также поддержит Украину в сфере охраны здоровья в целом.

Вместе с тем, глава Евросовета добавил, что власти Европейского союза ведут работу над увеличением объемов производства препаратов от COVID-19 для того, чтобы направлять их в третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 7235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.