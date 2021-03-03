Тюмень, , 15:50 — REGNUM Тюменки возмущены акцией к 8 Марта, которую запустила одна из автомоек областного центра. Об этом сообщает портал 72.ru.

Клиентками предлагается в международный женский день по акции «Чем выше юбка, тем больше скидка» приезжать на автомойку в коротких юбках. За это автомобиль помоют на 20% дешевле. А первая «Богиня в бикини» получит бесплатную комплексную мойку. Клиентки назвали данную акцию оскорбительной и сексистской.

«8 Марта — это женский праздник, в который хочется себя ощущать именно хрупкой женщиной, а не дамой легкого поведения, готовой раздеться за скидку», — сообщила изданию жительница Тюмени по имени Диана.

Как выяснилось, данные акции придумала женщина — директор автомойки. Она заявила, что никого не хотела обидеть. Причём вышеуказанные акции действуют в Тюмени четвёртый год и ранее в сексизме автомойку никто не упрекал.

«Приношу искренние извинения моим клиентам, которых оскорбила эта акция — мы её отменяем. 8 марта мы будем дарить нашим девушкам цветы и конфеты», — сообщила директор автомойки.