Москва, , 15:49 — REGNUM Из выдающихся людей России, общественных и государственных деятелей жители Москвы прежде всего предложили бы установить памятник президенту РФ Владимиру Путину (10%), приводит данные «Левада-центр».

Также москвичи выступают за установление памятников Владимиру Высоцкому, Иосифу Сталину (по 3%), Георгию Жукову, Владимиру Жириновскому и Александру Пушкину (по 2%).

По 1% опрошенных предлагают возвести памятники Петру Столыпину, Алексею Баталову, Илье Глазунову, Фёдору Достоевскому, Александру Солженицыну, Леониду Брежневу и Ивану Грозному. Не ставили бы памятник никому 39% москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве остановили опрос на портале «Активный гражданин» об установке памятника на Лубянской площади.

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