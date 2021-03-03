Бишкек, , 15:47 — REGNUM Городской суд столицы Киргизии объяснил, почему криминального авторитета Камчыбека Кольбаева, обвиняемого в организации преступного сообщества и легализации преступных доходов, отпустили под подписку о невыезде, передает «Kaktus.media».

В судебном органе причину освобождения из-под стражи «вора в законе» по кличке «Коля-киргиз» объясняют тем, что «он имеет постоянное место жительство, его личность установлена, и на иждивении он имеет несовершеннолетних детей».

Также в Бишкекском горсуде сослались на то, что госкомитет нацбезопасности Киргизии не представил достаточных доказательств, указывающих на намерение подозреваемого скрыться от следствия или воспрепятствовать расследованию возбужденного против него уголовного дела.

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