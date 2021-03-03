Кострома, 3 марта 2021, 17:13 — REGNUM Администрация Костромы решила не убирать новогоднюю инсталляцию, которую горожане назвали «сестрой-близняшкой» нововоронежской Алёнки. Об этом сообщает К1NEWS.RU.
Световая фигура, по замыслу дизайнеров изображающая Снегурочку, установлена на разворотном конце улицы Магистральной в Костроме. Её видят все, кто въезжает в город со стороны Иванова и Ярославля.
Ранее объект, купленный за 300 тысяч рублей, вызвал неоднозначную реакцию горожан. Костромичи отмечали, что с фигурой у Снегурочки всё в порядке, но выражение лица у сказочного персонажа «странное» и «угрожающее».
Чиновники решили не демонтировать конструкцию после новогодних праздников и установить около неё большую надпись «Кострома-родина Снегурочки». Таким образом, инсталляция и дальше будет напоминать гостям города о том, в какое сказочное место они попали.
Справка: главным популяризатором сказочного образа Снегурочки является писатель Александр Николаевич Островский, создавший одноименную пьесу в 1873 году. Считается, что замысел пьесы автор обдумывал в личной усадьбе в Щелыково, которая сейчас является музеем-заповедником и расположена на территории Костромской области. Там же расположена Резиденция Снегурочки.