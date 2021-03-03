Стокгольм, , 15:57 — REGNUM «Британская» мутация коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена на острове Готланд — последнем лене Швеции, где данный штамм до последнее времени не был выявлен. Таким образом, «британский» штамм коронавируса распространился по всем регионам Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-релиз администрации Готланда сообщила газета Aftonbladet.

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3 марта на Готланде «британский» штамм SARS-CoV-2 был обнаружен у двух человек.

«Печально, что мутировавшие варианты также были обнаружены в образцах из Готланда, но в то же время это было ожидаемо, потому что они распространялись по Швеции. Следуя советам и ограничениям по сохранению социальной дистанции, ограничивая круг нашего общения, часто моя руки и оставаясь дома в случае проявления симптомов, мы разрываем цепочки заражения коронавирусом и ограничиваем распространение инфекции. Это касается независимо от того, какой вариант вируса циркулирует в обществе», — заявила главный инфекционист лена Готланд Мария Амер.

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