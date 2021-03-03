Москва, , 15:52 — REGNUM Члена одной из участковых избирательных комиссий (УИК) Москвы обвиняют в нападении на бойца ОМОН во время незаконного митинга 31 января. Следствие просит арестовать обвиняемого, сообщили 3 марта в Пресненском суде Москвы.

Романа Пичужина обвиняют по статье 318 УК РФ, «Применение насилия в отношении представителя власти». В суд поступили материалы дела об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля, уточнила представитель суда в беседе с ТАСС.

Ранее защитник Пичужина Дмитрий Захватов сообщил агентству, что члена УИК обвиняют в нанесении побоев правоохранителю. Мужчина отбыл административное наказание в спецприёмнике, но по выходу из него был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали, по данным полиции, почти 2 тыс. человек.

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