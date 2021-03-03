Киев, , 15:55 — REGNUM Россия якобы пытается в одностороннем порядке выйти из соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук, сообщила 3 марта пресс-служба делегации в своём Telegram-канале.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозе срыва выполнения Минских договорённостей», — сообщил Кравчук.

В сообщении сказано о продолжении консультаций по данному вопросу.

Напомним, война в Донбассе началась по приказу из Киева, где в начале 2014 года произошёл госпереворот. Новый украинский режим незаконно применил армию страны для подавления протестов в Донбассе.

Россия не является ни стороной данного конфликта, ни субъектом выполнения Минских соглашений. Тем не менее, украинские политики и СМИ пытаются представить РФ «агрессором», игнорируя участие делегаций ДНР и ЛНР в мирных переговорах.

Ранее в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР сообщили, что в связи с участившимися провокационными обстрелами со стороны боевиков ВСУ, военнослужащим Народной милиции разрешили вести упреждающий огонь по противнику.

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