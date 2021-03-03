Москва, , 15:44 — REGNUM Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дисквалифицировала фигуристку Марию Сотскову на 10 лет. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба организации.

Срок отстранения отсчитывается с 6 апреля 2020 года. Такое решение принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 28 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, РУСАДА дисквалифицировало Сотскову за подделку медицинской справки. При этом сообщалось, что перед сдачей допинг-пробы фигуристка не уведомила РУСАДА о том, что завершила карьеру.

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